Imperia, "Il covid non ha insegnato niente? Regione Liguria incosciente!": allo stadio spunta striscione degli Ultras contro la chiusura del punto nascite (foto)

La Polizia - in servizio allo stadio ‘Nino Ciccione’ per la partita tra Imperia e Lavagnese - ha fermato l’ingresso dello striscione degli Ultras neroazzurri, in protesta con l’Assessorato alla Sanità Regionale e la decisione di chiudere il punto nascite nel capoluogo.

'Il covid non ha insegnato niente? Regione Liguria incosciente! C'è posto alla 'Nato' per G. Toti': questo il testo riportato sullo striscione.

“Nessuna offesa, istigazione alla violenza o al razzismo. Soltanto il nostro pensiero da liberi cittadini, hanno spiegato gli autori dello striscione, con un po’ di ironia. Non capiamo perchè le forze dell'ordine non abbiano fatto entrare il nostro striscione” fanno sapere dalla Gradinata, da sempre vicina ai temi sociali della città. A suo tempo, avevano espresso il loro disappunto sulla costruzione dell’ ‘Ospedale Unico’. Lo striscione è stato piegato e riposto sotto la scala della Gradinata.

Restando agli striscioni, si è registrato anche un chiaro messaggio all’allenatore dell’Imperia che non sembra più gradito dal covo del tifo caldo neroazzurro.