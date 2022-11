A Ventimiglia conferenza sugli alberi monumentali tra natura e cultura: service dei Lions a tutela dell'ambiente (Foto e video)

Nella sala della chiesa di Sant'Agostino a Ventimiglia Elia Fontana, Ettore Benedetti e Marco Macchi hanno illustrato, nel pomeriggio di oggi, i valori storici ed ambientali dei grandi alberi incuriosendo i presenti con racconti di alberi, religione, storia e tradizione.

In occasione della 59a Charter, nel contesto dei service promossi a tutela dell'ambiente e in vista della Giornata internazionale degli alberi, si è infatti svolta la conferenza dal titolo ‘Alberi monumentali tra natura e cultura’, alla quale hanno preso parte l'ex sindaco della città di confine Gaetano Scullino, il consigliere regionale Veronica Russo e diverse autorità civili locali.

"Oggi è sicuramente una giornata importante perché si tratta un tema importante: l'ambiente" - dice il consigliere regionale Veronica Russo - "E' un tema a cui Regione Liguria tiene e credo che questo tema deve essere sviluppato per una sensibilizzazione dei più giovani anche all'interno delle scuole. Da queste iniziative possono nascere dei progetti interessanti che sicuramente Regione Liguria vi starà vicino qualora vorrete portarli avanti e insieme si possono fare percorsi per portare alla sensibilizzazione su questo tema".

Elia Fontana, presidente Rami, ha illustrato i monumenti vegetali soffermandosi sulla definizione e i criteri di monumentalità, Ettore Benedetti, socio Rami, si è invece soffermato sul rapporto tra alberi e santi parlando di religione, storia e tradizione. Marco Macchi, socio Rami e presidente dell'associazione Groo, infine, ha approfondito gli alberi monumentali della provincia di Imperia. Sono intervenuti anche Liria Aprosio, presidente Lions Club Ventimiglia e Claudio Sabttini, governatore distretto 108 ia3. L'incontro è stato moderato da Senia Seno.

“Un’occasione per confermare l'impegno del nostro club – evidenziano gli organizzatori - come quello dei Lions di tutto il mondo, a conservare il nostro pianeta, per salvare l'umanità”.