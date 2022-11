I bambini dell' Istituto Comprensivo di Bordighera incontrano "Orsetto Lino e Tina la zanzariera birichina"

In occasione della giornata contro il Diabete, il Lions Club Bordighera Otto Luoghi con la partecipazione dell'associazione ‘Diabete Giovanile Ponente’, ha organizzato due incontri importanti dedicati alla famiglia e ai bambini.

La campagna di sensibilizzazione è stata accolta dall'Istituto Comprensivo di Bordighera che ha visto protagonisti i bambini di due quinte classi. Il Presidente Fabrizio Condrò, unito al club, ha pensato di coinvolgere la scuola, organizzando per la prima volta come Lions un vero e proprio screening sui bambini. Il 10 novembre scorso, alla palestra Conrieri di via Pelloux, i genitori dei bambini sono stati invitati ad un incontro formativo tenuto dal relatore Dott. Riccardo Borea sul tema ‘Anche i bambini possono avere il diabete’.

Il Dott. Borea, in qualità di responsabile della Pediatria di Asl 1 imperiese, esperto anche diabetologia, ha spiegato ai genitori presenti quali sono i campanelli d'allarme dell'insorgenza del diabete giovanile di ‘Tipo 1’, nei bambini e nei ragazzi. La malattia, purtroppo in questi ultimi anni è in aumento ,insorge a causa del benessere, di un errata alimentazione e dalla sedentarietà. La conoscenza è la prima forma di prevenzione, pertanto è fondamentale tessere reti tra la scuola, le associazioni e pediatri di riferimento.

La testimonianza di Efisia Palmas, Presidente dell'ADGP, ha contribuito a dar voce ai genitori nel porre domande specifiche ottenendo risposte chiare e precise dal Dott. Borea. Successivamente è stato spiegato ai genitori l'importanza dello screening e le modalità di realizzazione. Lunedì scorso i bambini delle classi quinte, che avevano aderito allo screening, sono stati accolti da un team specializzato e si sono sottoposti all'esame.

Grazie alla collaborazione del team dirigenziale, dell'insegnante Beatrice Bedini che ha fatto da tramite tra scuola famiglia e associazione, ad attenderli c’erano la Dott.sa Lions Mimma De Chiara Espugnato, l'infermiera Lions Paola Costamagna, la professoressa Giannina Borelli, la Presidente dell'ADGP Efisia Palmas e il Presidente Lions Fabrizio Condrò.

Oltre venti bambini, accompagnati dalle insegnanti, hanno incontrato ‘Tina la zanzariera birichina’ e hanno conosciuto il Orsetto Lino, la mascotte speciale dell'ADGP: sono stati curiosi attenti e coraggiosi, meritandosi diversi gadget messi a disposizione dall'associazione. A seguito dello screening due bambini ed un insegnante han riscontrato un valore anomalo da tenere sotto controllo.

Grazie a questa iniziativa, abbiamo lanciato un nuovo modo di intervento diretto sul territorio attraverso la prevenzione, l'educazione sanitaria e la sensibilizzazione al problema. “Il nostro motto – dicono i Lions – è ‘We serve’ e siamo orgogliosi di aver centrato pienamente l'obiettivo”.