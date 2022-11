Il Centro Aiuto alla Vita pianta un albero alla residenza ‘Julia’ per festeggiare i bimbi nati nell’ultimo anno

In occasione delle giornate dei Diritti dell’Infanzia e degli Alberi, il Centro di Aiuto alla Vita pianterà anche quest’anno un albero per festeggiare i bimbi nati al Centro nell’ultimo anno.



Sarà aiutato in questo importante compito da ‘I Deplasticati’, dai bambini della scuola parentale in natura ‘Dal Saggio Gufo’, dell’associazione ‘Talea’ e dagli ospiti della residenza ‘Julia’.

L’appuntamento è per lunedì alle ore 10 alla residenza ‘Julia’. Piantare un albero contribuisce a produrre ossigeno, pulire l’acqua, a migliorare il mondo.

“I bambini sono fondamentali per la crescita della società ed è necessario preservare il loro benessere - dichiarano i promotori dell’iniziativa - agli anziani dobbiamo continuare a dare un ruolo da protagonisti nella vita sociale e culturale della società, piantando un albero insieme ci sarà un confronto di conoscenze, di emozioni tra generazioni così diverse”.