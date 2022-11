Un po' di pioggia è arrivata ma il problema acqua rimane: qualcuno sta pensando a impianti di desalinizzazione?

Abbiamo vissuto uno dei ponti di Ognissanti più caldo degli ultimi anni e, purtroppo, anche nell’ultimo mese le precipitazioni sono state scarsissime dopo un’estate tra le più siccitose di sempre. Il problema, oltre alle temperature troppo elevate per il periodo, riguarda anche l’approvvigionamento dell’acqua, risorsa fondamentale per la vita e che sta diventando ogni giorno più preziosa.

Negli ultimi mesi sono stati fatti veri e propri miracoli per fare in modo che dai rubinetti delle nostre case in provincia di Imperia (ma un po’ in tutta Italia) potesse continuare a sgorgare l’acqua regolarmente per il fabbisogno quotidiano. Tutti, o quasi, i Comuni dell’imperiese hanno quest’estate emanato ordinanze anti spreco, a dire il vero non molto seguite. Solo nei centri urbani, dove il controllo è comunale, sono state chiuse le fontane e i cittadini più consapevoli hanno evitato gli sprechi. Molti, invece, quelli che in barba alle disposizioni hanno bagnato regolarmente giardini, riempito piscine e altro.

Siamo a poche decine di giorni dall’inverno, sulle montagne del basso Piemonte si attende anche la neve ma, tra scarse precipitazioni e temperature più tendenti all’estate che alla stagione invernale, la coltre bianca sembra una chimera, a un anno da un periodo che già ne ha regalata davvero poca. Anche questo è un dato importante perché sappiamo perfettamente che un buon innevamento invernale in Val Roya, porta benefici a quella che al momento è la ‘fonte’ di approvvigionamento più importante della nostra provincia.

La situazione del 2022 è drammatica sul piano delle precipitazioni visto che, a due mesi dalla fine dell’anno possiamo contare su soli 187 millimetri di pioggia caduti contro i 540 del 2021. Andando indietro nel tempo abbiamo registrato due anni ‘normali’ nel 2018 e 2019, rispettivamente con 783 e 874 mm caduti. Per una annata record dobbiamo risalire al 2014, quando ne caddero 1.260. Negli ultimi 30 anni la media delle precipitazioni nella nostra provincia si è attestata a 697 millimetri e, quindi, per poter raggiungere questa quota, ne servirebbero oltre 500 in soli 60 giorni.

E il mese di ottobre, culminato con un ponte di Ognissanti da ‘tutti al mare’, non ha certo aiutato. Precipitazioni quasi inesistenti e temperature decisamente al di sopra della media. Negli ultimi 30 anni le minime sono state nella media 14,8 gradi mentre le massime 20,5. Ebbene, quest’anno siamo andati sopra di tre gradi per il primo valore, ovvero 17,2, e di due per il secondo, 22,3.

In che stato sono gli acquedotti e le fonti dalle quali l’acqua sgorga per arrivare fino ai nostri rubinetti? Non pensiamo stiano tanto meglio di quest’estate e, al momento, l’unico fattore positivo è solo un minore utilizzo rispetto alla bella stagione. La diga di Tenarda, come testimoniato dalle foto di Tonino Bonomo scattate ieri, è ai minimi termini come quest’estate e, ci domandiamo, se gli enti preposti (sia tecnici che politici) stiano pensando alla prossima estate, soprattutto se la brutta stagione sarà sulla falsa riga dell’anno scorso.

Forse sarebbe opportuno fare un pensierino alla desalinizzazione, come avviene in molti paesi che da tempo hanno problemi con l’acqua potabile oppure quelli che il prezioso liquido non lo hanno proprio nella sua forma dolce. La desalinizzazione, lo ricordiamo, è un processo denominato osmosi inversa, grazie al quale l’acqua viene forzata attraverso membrane polimeriche che consentono alle sue molecole di passare bloccando i sali e altre impurità inorganiche.

Antesignani della desalinizzazione sono sicuramente i paesi del Medio Oriente e sono circa 183 i paesi dove viene attuata con quasi 16mila impianti attivi. Una nazione all’avanguardia, come spesso capita anche in altri settori, è sicuramente Israele ma, senza andare tanto lontano anche in Spagna il sistema è molto utilizzato con quasi 800 impianti, tra cui il più grosso a Barcellona. Chiaramente l’acqua desalinizzata ha un costo che, fino ai rincari degli ultimi mesi era di circa 1,5 dollari al metro cubo, anche se nelle zone più calde (e quindi con tanto sole) si stanno attuando impianti con il fotovoltaico, visto che sono molti i combustibili fossili che vengono usati per alimentare gli impianti, ai quali servono fino a 13/14 kilowattora per circa 3.500 litri lavorati. Da non dimenticare anche l’inquinamento che viene immesso in mare al termine del processo.

Forse ai più potrebbe sembrare fantascienza pensare a impianti di desalinizzazione in una zona come la nostra ma, forse, guardando la situazione che si era venuta a creare quest’estate e andando a scovare le molte vasche irrigue ormai ‘svuotate’ nelle tante fasce agricole della provincia, potrebbe anche non esserlo. Sicuramente è opportuno che, chi di dovere ci pensi ora per non arrivare alle soglie della prossima estate con problemi peggiori di quelli dell’anno che sta per terminare. Questo perché, ad esempio, i lavori per le nuove tubazioni da Imperia al dianese sono importanti per eliminare quelle ormai obsolete, ma nei tubi serve immettere l’acqua e, se questa non c’è come faremo?

Le ultime precipitazioni particolarmente copiose e dobbiamo anche augurarci che le eventuali prossime non siano troppo 'potenti' perchè purtroppo i ricordi delle piogge di ottobre e novembre degli ultimi anni non sono certo positivi per il territorio con gravi danni ancora nella nostra mente.

(Nella fotogallery curata da Tonino Bonomo le immagini della diga di Tenarda, il torrente Argentina e la situazione del fiume Roya tra Breil, dove si nota il netto calo del livello dell'acqua anche nella zona della centrale)