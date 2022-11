Sanremo: torna l’Urban Downhill, sold out lo spettacolo delle mountain bike tra i vicoli della Pigna

Dalla suggestiva partenza nei pressi del Santuario della Madonna della Costa, per attraversare i ripidi e intricati vicoli della Pigna e arrivare in piazza Muccioli: è questo il percorso della Urban Downhill 2022, lo spettacolo della velocità delle mountain bike che negli anni è diventato un must del calendario manifestazioni del Comune.

Nata come evento collaterale del 'Giro d’Italia' la gara, organizzata da Sanremo Bike School, ha subito riscosso un grande successo attirando ciclisti del luogo e da tutta Italia, ma anche specialisti d’oltralpe e d’oltreoceano. All’edizione di quest'anno partecipano atleti provenienti, ad esempio, da Francia, Svizzera, Polonia, Cecoslovacchia.

“Ringrazio gli organizzatori – commenta l’assessore al turismo e allo sport Giuseppe Faraldi – per il costante impegno e la passione che li caratterizza. Grazie al loro lavoro, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, l’Urban Downhill può tornare in grande stile facendo registrare iscrizioni sold out con 150 iscritti e la partecipazione di atleti provenienti da tutta Europa”.

La manifestazione ha inizio oggi con la registrazione degli accrediti (dalle 18.30 alle 20.30) e la possibilità per i partecipanti di 'scaldarsi' con il 'big airbag' (una sorta di materasso gonfiabile su cui saltare grazie ad una rampa), per poi svilupparsi domani con il seguente programma:

- ore 8, accrediti partecipanti

- ore 9.30, apertura prove libere

- ore 11.30, chiusura prove libere

- ore 13.30, inizio qualifiche

- ore 18, partenza prima manche

- ore 20, partenza seconda manche

- ore 21.30, premiazione e a seguire pasta party