A Riva Ligure l’Oratorio di San Giovanni ospita Daniele Ferretti e Mauro Pavese per un recital di organo e tromba

Nuovo appuntamento nel ponente ligure lunedì 24 agosto per il Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, organizzato dall’Associazione Socio-Musico-Culturale Rapallo Musica ETS. All’Oratorio di San Giovanni Battista di Riva Ligure è infatti in programma alle 21 il Recital strumentale che vedrà protagonisti l’organista Daniele Ferretti e il trombettista Mauro Pavese.

“Settecento e Ottocento: due secoli di tesori musicali a confronto, tra echi d’opera e concerti barocchi”, questo il titolo del programma che prevede musiche di: A. Vivaldi, A. Scarlatti, A. Diana, G.F. Haendel, G. Donizetti, J.B. Arban. Sarà un affascinante viaggio musicale tra Settecento e Ottocento, due secoli che hanno segnato profondamente la storia della musica europea. Attraverso pagine di autori italiani e stranieri, il concerto mette a confronto l'eleganza formale del Barocco con la cantabilità e il gusto teatrale del Romanticismo nascente. Le trascrizioni per organo valorizzano la ricchezza timbrica dello strumento, capace di evocare tanto la brillantezza dell'orchestra quanto l'intimità della musica da camera. I concerti di Vivaldi e Händel dialogano con le suggestioni operistiche di Scarlatti e Donizetti, mentre le composizioni di Antonio Diana e Jean-Baptiste Arban testimoniano l'evoluzione del linguaggio musicale nel XIX secolo. La presenza della tromba in alcuni brani arricchisce ulteriormente il percorso d'ascolto, creando un raffinato equilibrio tra solennità e virtuosismo. Ne emerge un itinerario che attraversa stili, forme e sensibilità diverse, unito dal comune desiderio di emozionare e stupire l'ascoltatore. Un invito a riscoprire capolavori celebri e pagine meno frequentate, accomunate dalla loro bellezza senza tempo e dalla straordinaria capacità di parlare ancora oggi con freschezza e intensità.

Mauro Pavese

Nato ad Asti, brillantemente diplomato in tromba presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria con il Maestro Luigi Sechi, ha proseguito gli studi presso la “Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo” con il Maestro Pierre Thibaud (Prima Tromba Solista dell’Opera di Parigi). Dal 2007 ricopre il ruolo di prima tromba e Solista nell’Orchestra “B. Bruni di Cuneo” Ha collaborato con: Teatro Alla Scala di Milano, Teatro Regio di Torino, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Comunale di Bologna, L’Orchestra Arturo Toscanini di Parma, L’Orchestra Festival Strings di Lucerna, L’Orchestra Sinfonica di Sanremo, L’Orchestra Sinfonica Siciliana, L’Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi, L’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano. Nell’arco della sua carriera è stato diretto da illustri Maestri quali: A. Pappano, Z. Mehta, D. Baremboim, M-W. Chung, R. Chailly, P. Steinberg, B. Haitink, G. Noseda, D. Gatti, S. Bychkov, Y. Sado, F. Luisi, J. Valcuha, J. Conlon, A. Battistoni, A. Ceccato, M. Rota, W. Marshall, F.M. Carminati, e molti altri effettuando concerti in Italia ed all’estero nei teatri di: Londra, Tel Aviv, Gerusalemme, Berlino, Lisbona, Coimbra, San Francisco, Los Angeles, Baku (Azerbaigian), Madrid, Siviglia, Saragozza, Tokio, San Pietroburgo, Dresda, Vienna, Parigi, Barcellona, Tolosa, Lucerna, Edimburgo, Muscat (Oman), Al Ula (Arabia Saudita) Concerto con Andrea Bocelli.

Daniele Ferretti

Si è diplomato in organo, pianoforte, composizione e direzione d’orchestra nei conservatori di Alessandria e Torino. Ha proseguito i suoi studi in direzione d’orchestra con Piero Bellugi a Firenze e di composizione e musica applicata con Luis Bacalov all’Accademia Chigiana di Siena e al Centro Sperimentale di Cinematografia in Roma. Come compositore e arrangiatore è stato premiato in concorsi e corsi internazionali dai maestri (premi Oscar) Luis Bacalov e Ennio Morricone; come compositore è attivo in ambito sacro (ed. Carrara - Bergamo), teatrale (Asti teatro 33), discografico (Sony BMG, EGEA) e cinematografico (autore colonna sonora film “Zoè” di Giuseppe Varlotta). Collabora stabilmente con l'Istituto Diocesano Liturgico-Musicale di Asti (www.idilim.it) per la direzione artistica e in veste di docente di Organo. È organista nell’ensemble Armoniosa, gruppo strumentale dedito al repertorio barocco (www.armoniosaensemble.com) Come organista solista e come basso continuo con l’ensemble “Armoniosa” ha tenuto concerti in Italia e all’estero, tra cui Spagna, Croazia, Francia, Belgio, Svizzera, Svezia, Finlandia, Slovacchia, Slovenia, Danimarca, Polonia (Accademia Philharmonie di Danzica), Germania (Konzerthaus Berlino), Austria (Mozarteum di Salisburgo, Musikverein Vienna), USA (San Patrick Cathedral in N.Y.). Con l’ensemble Armoniosa ha partecipato come organista/basso continuo alla registrazione dell’opera integrale dei concerti per violino e orchestra “la Stravaganza” op. 4 di Vivaldi e delle trio sonate per violino e violoncello di Giovanni Benedetto Platti per l’etichetta tedesca MDG. Ha registrato in qualità di solista/basso continuo con l’etichetta Reddress e distribuita da Sony music l’integrale dell’opera “Estro Armonico” di A. Vivaldi, nella versione per 5 strumenti rielaborata dall’ensemble Armoniosa e dal cembalista Michele Barchi. Insegna Teoria, ritmica e percezione musicale al Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo.