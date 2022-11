Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 11 a domenica 13 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 11 NOVEMBRE



SANREMO

16.00. Per l’Università della Terza Età, intervento di Leone Pippione, già Sindaco di Sanremo dal titolo ‘Don Orione a Sanremo nel 150^ anniversario della nascita’. Sala consiliare del Museo Civico di Sanremo a Palazzo Nota (più info)



20.00. Speciale conferenza dedicata alla Blockchain, al Metaverso e agli NFT, le nuove tecnologie digitali che stanno rivoluzionando internet con relatore Mirko Falleri, tra i massimi esperti del settore, già relatore alla Camera dei Deputati. ‘Bitcoin House’ di Caponero in Corso Marconi 422, prenotazioni al numero 340 8007000 (anche WhatsApp).

20.30. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo (tutti i venerdì). Ristorante Strambò a Portosole (info)

21.00. ‘We need You’, ‘Jubilmusic 2022 – Festival Internazionale di Christian Music’: veglia di Preghiera presieduta dal Vescovo e animata dai giovani della Diocesi, Oratorio dell’Immacolata, piazza San Siro (più info)

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

10.00. Mostra fotografica ‘Imperia che fu’: rassegna con una raccolta di immagini sul Novecento imperiese. Palazzo civico (fino al 15 novembre)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi



18.00. Nell’ambito della rassegna ‘Donne d'arte, storie di vita e mestieri al femminile’, conferenza di Stefano Senardi sulla musica di Gianna Nannini. Biblioteca civica, piazza De Amicis, ingresso libero fino ad esaurimento posti, info 0183 701607



18.30. Per ‘Sorseggi d’Autore’, la scrittrice Sara Rattaro presentare il suo nuovo libro ‘Un uso qualunque di te. Dieci anni dopo (Sperling & Kupfer). Con la partecipazione straordinaria di Lucia Caponetto, attrice lettrice (aperitivo + copia del libro autografata 25 euro). Bar Bacàn, via Vieusseux 16, prenotazioni al 339 2877093 (più info)

VENTIMIGLIA



21.00. Serata introduttiva del corso per diventare ‘Soccorritore 118’ a cura della Croce Verde Intemelia. Sede della PA in via XX Settembre 8, info 327 0738149

DIANO MARINA



16.00-18.00. Mostra ‘Epistola ai naviganti’ di Raffaele Rossi Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 12 novembre (tutti i giorni h 16/18, domenica e festivi su appuntamento)

16.30-19.00. Per la rassegna Culturale ‘I venerdì della conoscenza', ‘È tutta colpa della globalizzazione?’: conferenza del Prof. Pierfrancesco Moretti, Prof. Ezio Andreta. Dr.ssa Lucia Scajola. Sala Consigliare del Comune, partecipazione libera

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



17.00-19.00. Mostra CAGES di Soraya Cordaro a cura dell’associazione la clessidra, FIAB e Centimetri di anima. Spazio ‘Le prigioni di Lucrezia’, fino al 12 novembre

PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-19.00. Salon du Palais Gourmand: Tour de France gastronomico per scoprire, degustare, confrontare o acquistare le diverse specialità regionali. Ippodromo della Costa Azzurra, fino al 14 novembre (più info)

MONACO

10.00-18.00. Mostra d'arte dell'artista monegasco Michel Aubéry, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. Museo Oceanografico di Monaco, fino al 20 novembre (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

14.00-24.00. ‘Luna park di Monaco’: giostre con anche degustazione di crêpes, waffle e mele caramellate. A cura del Comune di Monaco. Port Hercule, fino al 19 novembre (da domenica a giovedì h 14/23, venerdì, sabato e giorni prefestivi h 14/24)

20.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, ‘Recital Elisabeth Leonskaja’ con Elisabeth Leonskaja (pianoforte). In programma: Mozart, Beethoven, Schubert. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...



SABATO 12 NOVEMBRE



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro



8.00-21.30. Urban Downhill Sanremo: accrediti partecipanti (h 8) + Apertura prove libere (h 9.30) + Chiusura prove libere (h 11.30) + Inizio qualifiche (h 13.30) + Partenza prima manche (h 18) + Partenza seconda manche (h 20) + Premiazioni ed a seguire Pasta Party (h 21.30). Partenza dalla ‘Madonna della Costa’ con percorso tra i carrugi della ‘Pigna’ e arrivo in Piazza Cassini (info)



9.00. Escursione da Verezzo Sant’Antonio al Monte Colma accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (8 euro). Ritrovo dalla ex-stazione ferroviaria oppure 9.30 dalla chiesa di Verezzo Sant’Antonio, info 338 1375423 (più info)

11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo alle 10.30 nella hall del Teatro Ariston



16.00. ‘Conoscere la nuova Africa’: seminario organizzato dalle associazioni Casa Africa e Mappamondo con il supporto del CSVPolis Imperia-Savona. Partecipa in collegamento Luca Attanasio, giornalista, scrittore, specializzato in geopolitica e fenomeni sociali, curatore di ‘Afriche la newsletter decolonizzata’ per Domani. Sala della Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47 (il programma)



17.00. Cerimonia in ricordo dei Caduti di Nassiriya nel 19esimo anniversario: deposizione della corona d’alloro ed interventi di saluto delle autorità presenti (h 17 Monumento di via Nino Bixio) + alle 18.15, Santa Messa Solenne celebrata da mons. Antonio Suetta, Vescovo Diocesano nella Concattedrale di San Siro

17.30. ‘We need You’, ‘Jubilmusic 2022 – Festival Internazionale di Christian Music’: incontro di catechesi e formazione cristiana, guidato da S.E. Mons. Domenico Sigalini e animato dalle canzoni di giovani artisti italiani. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

21.00. ‘We need You’, ‘Jubilmusic 2022 – Festival Internazionale di Christian Music’ con la partecipazione di artisti del panorama internazionale. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

21.00-23.00. ‘Dalla Luna a Urano’: osservazioni guidate per osservare Giove, Saturno, Marte e il lontano pianeta Urano a pochi giorni dalla sua opposizione. Località San Romolo, partecipazione a offerta libera, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554

23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA



10.00-13.00. Colazioni d'Autore, una colazione di scrittura con Sara Rattaro (30 euro, corso di scrittura e colazione). Bar Bacàn, via Vieusseux 16, necessaria la prenotazione alla mail librialmare.imperia@gmail.com oppure chiamando la Libraia 339 2877093

10.00. Mostra fotografica ‘Imperia che fu’: rassegna con una raccolta di immagini sul Novecento imperiese. Palazzo civico (fino al 15 novembre)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



16.00. Seminario ‘Il mobbing da chi non te lo aspetti’ a cura dell’associazione ‘No Mobbing’ con relatori gli Avv. A.Micali – G. Ziella. Sala Conferenze Csv in via Vecchia Piemonte 83, anche domani, partecipazione gratuita, prenotazione al 388 9987416 (locandina)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

16.00. Per il 24esimo ciclo di conferenze ‘Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri’, incontro dal titolo ‘L'immagine ritrovata. Ventimiglia e dintorni nei dipinti dell'Ottocento e primo Novecento’. Erino Viola intervista l'Autore Giorgio Caudano. Museo ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, ingresso libero

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

14.00-17.00. Mostra fotografica dal titolo ‘Un libro, una descrizione, un'immagine. Omaggio alla Liguria’ promossa da Italia Nostra, Istituto Studi Liguri, Museo e Biblioteca Bicknell e l’associazione Ponente Ambiente Cultura (PAC). Biblioteca Bicknell, fino al 17 novembre



16.30. Presentazione dei risultati dell’inchiesta sulla tradizione paesaggistica di Bordighera, condotta dal sociologo Salvatore Vento, e pubblicati dalla casa editrice genovese Erga edizioni. Presiede e coordina Corrado Ramella. Oratorio della Chiesa Immacolata Concezione (Terrasanta), con ingresso da via Cadorna o da via Terrasanta, ingresso libero

DIANO MARINA

16.00-18.00. Ultimo giorno della Mostra ‘Epistola ai naviganti’ di Raffaele Rossi Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

16.00. Cerimonia di consegna del Premio ‘Martino Finotto 2022’, dedicato al mai dimenticato pilota gentleman nato a Camporosso nel 1933 e scomparso nel 2014, con la partecipazione e l'intervento di personalità del motorsport internazionale. Conduce il noto giornalista Renato Ronco Centro polivalente ‘G. Falcone’

CIVEZZA

14.30. ‘Passami l’Olio nuovo’: passeggiata nel borgo storico di Civezza, con il racconto degli antichi momenti vissuti da questo luogo con visita l’antico frantoio a sangue e degustazione a accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino (racconto anche in lingua Inglese. Ritrovo è in piazza Venezia, info e prenotazioni 337 1066940

DOLCEACQUA

15.00-18.00. Mostra dedicata a Giovanni Morscio a 50 anni dalla scomparsa realizzata da Frank Vigliani, restauratore e conoscitore di Morscio. Pinacoteca Morscio a Palazzo Luigina Garoscio (2° piano), Via Doria 10 (fino al 30 novembre)

DOLCEACQUA



17.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra CAGES di Soraya Cordaro a cura dell’associazione la clessidra, FIAB e Centimetri di anima. Spazio ‘Le prigioni di Lucrezia’

DIANO CASTELLO



21.00. Per la 3ª edizione di ‘Autunno/Inverno’, rassegna della Fita dedicata al teatro amatoriale imperiese: commedia della ‘Compagnia Stabile città di Sanremo’ dal titolo ‘Tütu in Famija’. Teatro Concordia, ingresso ad offerta libera, info e prenotazioni 328 3043741 (più info)

PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)



PORNASSIO

17.00. ‘Il sabato del villaggio’: incontro con Rossana Artale e Walter Coniglio soccorritori e soci AK dal titolo ‘Disostruzione Adulto/Bambino - Come intervenire in caso di soffocamento causato dall'ingestione di un corpo estraneo. Evento a cura dell'Accademia Kronos. Sala polivalente della frazione di Ottano

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-19.00. Salon du Palais Gourmand: Tour de France gastronomico per scoprire, degustare, confrontare o acquistare le diverse specialità regionali. Ippodromo della Costa Azzurra, fino al 14 novembre (più info)



16.30. Festival di Musica Sacra 2022: concerto dell’Ensemble Vocal Quilisma presso la Chiesa di St Pierre du Haut de Cagnes (15 euro)

MONACO

10.00-18.00. Mostra d'arte dell'artista monegasco Michel Aubéry, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. Museo Oceanografico di Monaco, fino al 20 novembre (più info)

14.00. ‘No Finish Line Nice’: gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 8 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 20 novembre alle ore 14), Quai des Etats-Unis (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

14.00-24.00. ‘Luna park di Monaco’: giostre con anche degustazione di crêpes, waffle e mele caramellate. A cura del Comune di Monaco. Port Hercule, fino al 19 novembre (da domenica a giovedì h 14/23, venerdì, sabato e giorni prefestivi h 14/24)

17.00. Per Monte-Carlo Jazz Festival 2022, Master class a cura di Alex Jaffray. Salon Eiffel dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo (info)



NICE



9.30-18.00. Nice Japan Pop Show 2022: evento incentrato sulla cultura giapponese, la cultura pop, la cultura di strada e più in generale su videogiochi, manga, cosplay, gastronomia, tatuaggi e moda. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, anche domani (più info)





DOMENICA 13 NOVEMBRE

SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

11.15. ‘We need You’, ‘Jubilmusic 2022 – Festival Internazionale di Christian Music’, S. Messa presieduta dal Vescovo Monsignor Suetta. Concattedrale di S. Siro (più info)

16.30. Per i ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di domenica), incontro con il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo che presenta l’opera ‘Un italiano. Quello che la vita mi ha insegnato per affrontare la sfida più grande’ (Rizzoli). Evento a cura del Distretto 108 Ia3 Lions International, Lions Club Sanremo Host, Lions Club Sanremo Matuzia. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti



IMPERIA

15.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, concerto della Compagnia Corale di Imperia. Oratorio di S. Pietro

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi



16.00. Seminario ‘Il mobbing da chi non te lo aspetti’ a cura dell’associazione ‘No Mobbing’ con relatori gli Avv. A.Micali – G. Ziella. Sala Conferenze Csv in via Vecchia Piemonte 83, partecipazione gratuita, prenotazione al 388 9987416 (locandina)

VENTIMIGLIA



14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43 (ogni domenica da novembre a febbraio), prenotazione +39 0184 229507

BORDIGHERA



17.00. Per la rassegna letteraria ‘Equi…libri’, Lilia De Apollonia presenta il libro ‘La regina, la filantropa e l’Imperatrice’. Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero

ENTROTERRA

BAJARDO

9.30. ‘Sussurri di ombre tra laberi sapienti’: escursione nel bosco di Bajardo accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo davanti alla chiesa di San Rocco (inizio paese), info e prenotazioni 3911042608

DOLCEACQUA

8.00. 1° Raduno ‘dei Doria’: giro turistico in direzione Apricale, Bajardo, Passo Ghimbegna, San Romolo, Perinaldo, Vallecrosia e ritorno a Dolceacqua + esposizione veicoli e pranzo. Ritrovo in piazza Mauro, info 388 1290325

15.00-18.00. Mostra dedicata a Giovanni Morscio a 50 anni dalla scomparsa realizzata da Frank Vigliani, restauratore e conoscitore di Morscio. Pinacoteca Morscio a Palazzo Luigina Garoscio (2° piano), Via Doria 10 (fino al 30 novembre)

MONTALTO



10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’: apertura delle botteghe artigiane e di alcuni spazi per la vendita dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato con locali allestiti en plein air nei carruggi del paese + visite guidate alle chiese e ai monumenti (ogni seconda domenica del mese)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-19.00. Salon du Palais Gourmand: Tour de France gastronomico per scoprire, degustare, confrontare o acquistare le diverse specialità regionali. Ippodromo della Costa Azzurra, fino al 14 novembre (più info)

MONACO

00.00. ‘No Finish Line Nice’: gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 8 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 20 novembre alle ore 14), Quai des Etats-Unis (più info)

10.00-18.00. Mostra d'arte dell'artista monegasco Michel Aubéry, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. Museo Oceanografico di Monaco, fino al 20 novembre (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

14.00-23.00. ‘Luna park di Monaco’: giostre con anche degustazione di crêpes, waffle e mele caramellate. A cura del Comune di Monaco. Port Hercule, fino al 19 novembre (da domenica a giovedì h 14/23, venerdì, sabato e giorni prefestivi h 14/24)

15.00. ‘La Dannazione di Faust’: spettacolo di Hector Berlioz con Aude Extrémo, Pene Pati, Nicolas Courjal, Frédéric Caton, il Coro dell'Opera di Monte-Carlo, il Coro di bambini dell'Accademia di Musica Rainier III e l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, diretto da Kazuki Yamada. Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes (più info)

NICE



9.30-18.00. Nice Japan Pop Show 2022: evento incentrato sulla cultura giapponese, la cultura pop, la cultura di strada e più in generale su videogiochi, manga, cosplay, gastronomia, tatuaggi e moda. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny (più info)



Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate