Ceriana, entra in travaglio e lascia il cane da solo in casa: 24enne condannata per maltrattamento di animali

Sei mila euro di multa: questa la pena inflitta dal giudice monocratico di Imperia, Daniela Gamba, per una 24enne accusata di maltrattamento di animali. I fatti sono avvenuti tra il 12 e il 13 luglio del 2018 a Ceriana.

Secondo la Procura la giovane avrebbe lasciato per diverse ore il proprio cane, un pitbull, senza fornirgli le cure necessarie. La donna, difesa dall'avvocato Luca Brazzit, proprio il 12 luglio si è dovuta recare d'urgenza all'ospedale di Nizza, dove era in cura, e nel contempo avrebbe affidato il cane alle cure di un amico. Anche i genitori della ragazza si erano mobilitati per accudire l'animale.

Subito dopo la visita la donna, però è entrata in travaglio e quindi non è potuta rientrare a casa. L'animale, secondo la tesi difensiva, non versava in cattive condizioni e infatti, era presente in casa sia cibo che acqua.

I vicini, però sentendo il cane abbaiare - sicuramente in pena per l'assenza della padrona - hanno avvertito le forze dell'ordine che, non trovando nessuno in casa al momento dell'intervento, hanno provveduto a denunciare la ragazza.

Oggi il pm Tiziana Berlinguer ha chiesto che venisse riconosciuta la penale responsabilità dell'imputata con il pagamento della multa di 5 mila euro, mille euro in meno rispetto poi quanto deciso dal giudice. Il legale Brazzit ha preannunciato che non appena verranno depositate le motivazioni ricorrerà in Appello.