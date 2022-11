Ceriana: studenti rimangono a terra dopo la scuola per i bus sempre strapieni, furibondo il Sindaco Caviglia

Scende sul piede di guerra il Comune di Ceriana, in particolare il Sindaco Maurizio Caviglia, contro i disservizi della Riviera Trasporti. Troppe volte, infatti, molti ragazzi che rientrano da scuola, in particolare da Sanremo, rimangono a terra perché i bus sono strapieni.

Il primo cittadino è furibondo, in particolare dopo il caso avvenuto nella tarda mattina di oggi, quando due studenti hanno dovuto chiamare i genitori per farsi venire a prendere, altrimenti un’altra soluzione sarebbe stata quella di attendere la corriera successiva, con ovvi problemi di ordine logistico.

“Il caso di oggi è la classica goccia che fa traboccare il vaso – ci ha detto Caviglia – ma, negli ultimi giorni accade troppo di frequente. I ragazzi mi dicono che i bus sono sempre molto piccoli e, quando si aprono le porte non c’è più spazio e sono costretti a non salire. Ora siamo stufi, visto che anche il nostro comune interviene pagando un servizio, senza dimenticare l’abbonamento dei ragazzi, che viene regolarmente pagato”.

Il Sindaco di Ceriana è arrabbiatissimo e non usa mezze misure: “Se la Riviera Trasporti non è in grado di fornire il servizio – ha detto – ce lo dica e vedremo di prendere altri provvedimento. Ma non paghiamo la retta all’azienda, senza avere in cambio un servizio fondamentale per i paesi come il nostro. Ci sono ragazzi che, non potendo rientrare a casa appena terminata la scuola, sono costretti a bighellonare per la città procrastinando anche i compiti pomeridiano ed eventuali attività che hanno in programma”.

Quello di Ceriana, purtroppo, è un problema che si ripete come per altre località dell’entroterra (ma non solo) e che vede al centro delle attenzioni l’azienda che si occupa del trasporto pubblico in provincia, con le sue ben note questioni, anche di carattere economico che si riversano su quello organizzativo.