Molini di Triora: cade da un muro in campagna, elisoccorso in azione ad Agaggio

Mobilitazione di soccorsi in mattinata ad Agaggio, a Molini di Triora dove un uomo è caduto da un muro in una campagna. Sul posto sono intervenute le squadre del personale sanitario del 118 e un'ambulanza della croce rossa di Taggia. Il ferito è stato poi trasportato con l'elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure per accertamenti.