Esplosione a Molini di Triora: lunedì veglia di preghiera a Riva Ligure per i 6 ragazzi feriti

Domani, lunedì 7 Novembre, a Riva Ligure si terrà una veglia di preghiera per i 6 ragazzi coinvolti nell'esplosione di Molini di Triora. L'iniziativa è stata organizzata presso il Santuario della Madonna del Buon Consiglio alle 21.



"Un modo per comunicare a queste ragazze e ragazzi che il loro paese e i loro amici li aspettano e li pensano e che sono vicini alle loro famiglie in questo momento. Siamo tutti attesi nella partecipazione..." - si legge in un messaggio che è stato condiviso nelle scorse ore su Facebook.



I feriti hanno tutti tra i 18 e i 21 anni e si trovavano nell'abitazione di Molini di Triora per festeggiare Halloween. Una fuga gas ha scatenato la violentissima esplosione sventrando l'interno dell'alloggio e investendo i giovani che hanno riportato principalmente ustioni di secondo e terzo grado, dal 30 al 50% del corpo.

Il gruppo di amici appartiene a famiglie di Riva Ligure, Santo Stefano al Mare e Arma di Taggia. Attualmente sono ricoverati a Genova: Marta E., Leonardo F., Tommaso C., Sabrina V., Fabiola M.. Si trova invece in Ospedale a Sanremo Stefano. C. Dei ricoverati presso il Centro Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica genovese, tre di loro sono usciti dal coma farmacologico e ora respirano autonomamente. Gli altri due pazienti sono in condizioni stabili. Permane al momento per tutti loro la prognosi riservata.