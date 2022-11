Vallecrosia: auto posteggiata in fiamme sulla Romana, intervento dei Vigili del Fuoco

Intorno alle 18.40, un'auto è stata distrutta dalle fiamme sulla via Romana a Vallecrosia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. Il mezzo, una Opel Signum che si trovava posteggiata, è stata completamente bruciata.



Le fiamme sono state spente rapidamente dai pompieri che ora cercheranno di risalire all'origine del rogo. Nel frattempo i vigili urbani hanno proceduto ad allontanare le persone e far spostare le altre auto parcheggiate. Per fortuna non si registrano persone intossicate o ferite. La chiusura della Romana ha comportato la formazione di lunghe code sull'Aurelia in entrambi i sensi di marcia.