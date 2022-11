La polizia cerca il proprietario di un husky ritrovato ieri in corso Cavallotti a Sanremo. Gli agenti hanno notato il cane mentre percorreva le vie cittadine spaventato dal forte vento. L'animale è stato portato in commissariato e al termine della serata non riuscendo a risalire al padrone l'husky è stato affidato ad un canile per il tramite del Servizio Veterinario. Le ricerche al momento non hanno ancora dato esito positivo.