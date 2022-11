Forte vento in provincia di Imperia: alberi caduti e non solo per una notte di lavoro dei Vigili del Fuoco

Per i vigili del fuoco della provincia di Imperia quella appena trascorsa è stata una nottata con numerosi interventi a causa del forte vento. In particolare i pompieri sono intervenuti a Sanremo per dei ponteggi caduti e un albero caduto in via Margotti, in strada Villa invece si è registrata la messa in sicurezza di un palo pericolante, un albero è caduto in via Ariosto. Non sono mancate anche le richieste d'intervento anche da altre località della riviera dei fiori, ad Arma di Taggia per una tenda caduta in zona Darsena ed a Bordighera per una grossa bouganville che ha invaso una corsia dell'Aurelia.