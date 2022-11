Esplosione a Molini di Triora: un altro dei ragazzi è uscito dal coma farmacologico

È uscito dal coma farmacologico un altro dei ragazzi feriti nell'esplosione di Molini di Triora. Salgono quindi a tre i giovani che al momento stanno respirando autonomamente. L'aggiornamento arriva dall'Ospedale di Villa Scassi dove sono stati ricoverati in cinque dal 31 ottobre.

I ragazzi si trovavano in un'abitazione del paese per festeggiare Halloween quando c'è stata una esplosione a causa di una fuga gas. Erano in 6 all'interno della casa, in cinque sono stati ricoverati presso il Centro Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica dell'Ospedale di Genova, il sesto ragazzo a Sanremo.

Gli altri due pazienti che si trovano ancora nel nosocomio genovese sono in condizioni stabili. Permane al momento per tutti loro la prognosi riservata.