Camporosso: scooter in fiamme in via dell'Omo, intervento dei vigili del fuoco

Nella notte uno scooter è stato distrutto da un incendio a Camporosso. Il mezzo si trovava posteggiato in via dell'Olmo. L'allarme è scattato intorno all'1.30. Intervento dei vigili del fuoco ma il mezzo è stato completamente bruciato. Attimi di apprensione per i residenti della zona spaventati dalle fiamme e dalla colonna di fumo. Per fortuna non si registrano persone intossicate o ferite.