Esplosione di lunedì scorso a Molini di Triora: escono dal coma farmacologico due dei cinque ricoverati a Genova

Dopo l’uscita dalla rianimazione del 19enne ricoverato a Sanremo arrivano buone notizie per almeno due dei cinque ragazzi ricoverati a Villa Scassi, che facevano parte della compagnia di giovani, investiti dall’esplosione e dall’incendio divampato lunedì scorso nell’abitazione di via Marconi a Molini di Triora, mentre si stavano preparando per trascorrere la festa di Halloween a Triora.

Asl 3 a Genova, infatti, conferma che i due ragazzi sono usciti dal coma farmacologico e respirano autonomamente. Un buon passo in avanti per loro mentre gli altri tre sono ancora mantenuti i coma sotto farmaci e le loro condizioni sono stazionarie. Per tutti e cinque i giovani permane comunque la prognosi riservata e, quindi, i medici del centro grandi ustionati rimangono vigili sulle loro condizioni, così come il Primario Giuseppe Perniciaro.

A cinque giorni dall’incidente si attendono anche le risultanze del sopralluogo dei Vigili del Fuoco, avvenuto mercoledì scorso. La relazione sarà consegnata dai tecnici alla Procura, che ha già aperto un fascicolo per disastro colposo. Bisognerà stabilire le cause della fuga di gas e capire se sia arrivata dalle bombole presenti nell’appartamento o dall’impianto della caldaia collegato al bombolone che è all’esterno.