Incendi in abitazione a Taggia e Sanremo, doppio intervento dei Vigili del Fuoco in serata

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco in serata tra Taggia e Sanremo per due incendi divampati all'interno di abitazioni.

A Taggia le fiamme hanno interessato un sottotetto, mentre a Sanremo l'incendio sarebbe partito da una lavatrice all'interno di un appartamento di via Tapoletti.

In entrambi i casi si sono registrati solamente danni materiali e non feriti o intossicati.