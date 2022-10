Sanremo: propone griffes fasulle con le foto sullo smartphone, ma viene bloccato quando va a prendere la merce

Gli agenti della Polizia Municipale di Sanremo hanno fermato un 55enne senegalese, venditore abusivo da tempo, che stava vendendo merce con il marchio contraffatto in via Matteotti.

L’uomo è stato mentre mostrava, soprattutto a cittadini stranieri, alcune foto dal proprio smartphone. Pensando che proponesse articoli contraffatti, gli agenti hanno seguito l’uomo, fino a quando questo non ha recuperato alcuni borsoni per tentare la vendita alle persone precedentemente contattate.

Per evitare che fuggendo potesse travolgere le numerose persone presenti a passeggiare nella via, il 55enne è stato fermato in una via limitrofa ed operato il sequestro della merce. Il fermato, con numerosi precedenti specifici, è stato fotosegnalato e nuovamente denunciato a piede libero per la vendita di merce a marchio contraffatto e ricettazione.

La merce, 33 articoli tra giacconi, smanicati e maglie a manica lunga del noto marchio Moncler, è stato sequestrato e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.