Sanremo: cadono calcinacci dal cantiere dell'hotel Europa, donna colpita e sua figlia illesa per miracolo (Foto e Video)

È andata bene ed è stata solo una questione di centimetri. Questa mattina, poco dopo le 9.30, una donna è stata colpita da alcuni calcinacci piovuti dal cantiere dell'hotel Europa in corso Imperatrice, di fronte al Casinò. I detriti sono caduti dall'ultimo piano e l'hanno colpita a una spalla provocandole ferite tali da costringerla al ricovero in ospedale.

Grande lo spavento per la presenza della figlia di due anni che, per fortuna, non è stata colpita ed è rimasta illesa.





Stando a una prima ricostruzione pare che i calcinacci abbiano strappato la rete di contenimento per poi rimbalzare sull'impalcatura e schiantarsi sull'asfalto. Della dinamica e degli accertamenti si occuperà ora l'ispettorato del lavoro.

La strada è stata immediatamente chiusa al traffico dagli agenti della Polizia Locale che hanno anche delimitato la zona della caduta, mentre i Carabinieri si sono occupati dei rilievi e delle testimonianze.

Sul posto, oltre al personale del 118, anche i Vigili del Fuoco.

Aggiornamento delle 15.20: la strada è stata riaperta dopo la sistemazione del cantiere e la sua messa in sicurezza.