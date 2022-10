Molini di Triora: inagibili le case vicine a quella esplosa, dei 6 ustionati 4 sono gravi ma non rischiano la vita (Foto e Video)

E’ stata dichiara l’inagibilità dei due appartamenti di via Marconi a Molini di Triora, attigui a quello esploso nel primo pomeriggio (QUI). Come era scontato, infatti, i residenti dei due alloggi non potranno rientrare a casa almeno per questa sera, in attesa delle verifiche saranno eseguite domani da parte dei Vigili del Fuoco.

Intanto in Valle Argentina, dove questa sera si festeggerà ‘Halloween’ con circa 3.000 persone arrivate dalla provincia ma anche da fuori e dall’estero, ci si interroga sull’accaduto di oggi pomeriggio. Soprattutto sul motivo della fuga di gas e dell’esplosione che ha provocato gravi ferite a 6 giovani tutti sui vent’anni, che si stavano proprio preparando a partecipare ai festeggiamenti di stasera.

Le cause che hanno portato all’esplosione della bombola potranno essere comprese solo mercoledì, quanto gli uomini dei Vigili del Fuoco rientreranno nell’appartamento per un sopralluogo più approfondito dopo quello di oggi poco dopo l’intervento, insieme al Sindaco Manuela Sasso. Nell’immediatezza dei fatti è subito emerso il vero e proprio ‘miracolo’ per il quale i 6 ragazzi sono riusciti a uscire in vita dall’appartamento che, secondo il racconto del Sindaco è totalmente distrutto con le fiamme che hanno divorato tutto.

Nell'appartamento c'era la classica bombola del gas alla quale era attaccato il piano cottura ma altre bombole erano presenti al piano di sopra mentre la caldaia dell'appartamento è alimentata da un bombolone di Gpl esterno. Proprio per questo i Vigili del Fuoco dovranno capire dove si è originata la fuga di gas, che ha provocato l'esplosione e il successivo incendio.

Il racconto dei residenti è drammatico: un vicino ci ha detto di essere intervenuto insieme ad altri residenti dopo aver dato l’allarme e di aver aiutato i giovani a uscire dall’abitazione. Mentre era in atto l’incendio, che aveva avvolto l’intera cucina e una scala in legno che unisce due piani dell’appartamento, una delle due ragazze presa dal panico aveva addirittura minacciato di gettarsi dalla finestra. Il coraggio dei vicini, che hanno sistemato velocemente una scala, ha consentito alla giovane di scendere.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con diverse squadre, oltre alle ambulanze e ai Carabinieri che, insieme alla Protezione Civile già presente per la festa di stasera, hanno coordinato i soccorsi con la centrale del 118 che, nel frattempo ha inviato due elicotteri (Grifo e Drago) atterrati al campetto da calcio di Molini, in modo da poter portare quattro dei sei giovani, al centro grandi ustionati di Genova dove sono ricoverati e, secondo le ultime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita seppur le loro condizioni siano gravi.

Gli altri due, uno ricoverato a Sanremo e l’altro a Imperia, sarebbero decisamente meno gravi anche se rimarranno questa sera in osservazione. L’abitazione di via Marconi è di una famiglia di Arma di Taggia, che la usa come seconda casa. La figlia dei proprietari aveva invitato gli amici per trascorrere due giorni, con la possibilità di raggiungere la festa di ‘Halloween’ a Triora. I due piccoli centri della Valle Argentina sono stati scossi dalla vicenda mentre nel pomeriggio la strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per consentire i soccorsi.

Lunghe le code che si sono formate anche a causa di alcuni mezzi pesanti e pullman, che stavano portando i turisti verso Triora. La situazione è tornata alla normalità verso le 16.30.