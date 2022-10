Bordighera: iniziati i lavori di demolizione dell'hotel Savoy, la nostalgia dei residenti (Foto e Video)

Sono iniziati oggi i lavori di demolizione dell’hotel Savoy, storica struttura di corso Italia a Bordighera. L’albergo venne chiuso nel 2008 e, come trattato anche in consiglio comunale, l’immobile verrà ricostruito per ospitare 25 abitazioni su 6 piani.

Gli accordi tra il Comune e la proprietà (la Oit di Torino) prevedono come oneri di urbanizzazione una piazza pedonale per collegare via Roberto con corso Europa. I lavori dovrebbero terminare tra poco più di un anno.

Questa mattina, tra i cittadini, non sono mancati commenti nostalgici per una struttura che ha fatto la storia della città delle palme.