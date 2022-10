Sanremo: attimi di paura ieri in corso Garibaldi, una clochard scaglia una bottiglia contro una commessa

Momenti concitati, quelli di ieri sera poco prima delle 20 in corso Garibaldi a Sanremo, nella zona antistante il supermercato Carrefour. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto alcuni clochard, tra cui una donna, hanno iniziato a litigare tra loro per cause ancora in via d’accertamento.

Le urla erano distintamente udibili anche dall’interno del supermercato, che vedeva in quel momento molti clienti intenti a fare la spesa. Sempre secondo alcuni testimoni sembra che la clochard, per motivi ancora da verificare avrebbe lanciato una bottiglia raccolta da uno scaffale contro una cassiera.

I presenti hanno cercato di sedare gli animi insieme ai dipendenti del supermercato mentre sul posto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri che ha bloccato l’accaduto, ascoltando i testimoni. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma, per i presenti la paura è stata tanta.