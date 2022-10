La Rt in primo piano nel Consiglio Provinciale: approvato il bilancio, Scajola "La Regione deve dare di più" (Foto e Video)

Discussione in Consiglio provinciale, questa mattina a Imperia, per parlare dell’assemblea dei soci della Riviera Trasporti, che si svolgerà mercoledì e che prevede l’approvazione del bilancio, condizionata dal piano concordatario.

E’ stata prevista una perdita di esercizio di 9 milioni di euro, con un deficit patrimoniale di 8,4 milioni, salvo alcune rivalutazioni dovute a immobili per 15 milioni. La pratica di questa mattina è stata illustrata dai consiglieri Daniele Ventimiglia e Vittorio Ingenito.

E’ stata fatta una proposta di concordato che prevede il pagamento al 100% dei creditori privilegiati e all’80% di quelli chirografi. La perdita complessiva dovrebbe essere di 32 milioni di euro mentre, secondo quanto detto dal Sindaco di Bordighera Ingenito, in base alla popolazione la Provincia dovrebbe ricevere dalla Regione 14 milioni e non 8.

Il Presidente della Provincia, Claudio Scajola, ha così commentato la seduta odierna: “Il bilancio presentato a luglio non soddisfaceva a nostro parere e scaricava ai principali azionisti come il Comune di Sanremo, delle cifre che abbiamo voluto indagare meglio. E’ stato quindi rinviato a mercoledì, riveduto e modificato. Attingendo così a riserve patrimoniali e di bilancio non ci sarà bisogno dell’intervento finanziario di Provincia e Comune di Sanremo e, quindi, dei cittadini. Ho voluto portare la pratica in Consiglio per rivedere il bilancio ma il problema si affronterà a dicembre, quando il tribunale dovrà decidere se accogliere il concordato ma siamo fiduciosi perché, attraverso i nostri consulenti, ci pare che sia accoglibile. Il percorso dovrà essere valutato dai creditori ma la cosa essenziale è migliorare il servizio e servono più risorse, in particolare dalla Regione. Siamo la provincia più penalizzata con uno squilibrio tra i fondi per il trasporto dati alle altre province. Serve però un piano industriale della Rt, che modernizzi la linea e renda più economico ed efficiente il servizio. Abbiamo avviato un percorso di risanamento che è ancora lungo”.

Lei ha annunciato per lunedì prossimo un incontro con il Presidente della Regione Toti. Si parlerà di trasporti ma anche di sanità e riorganizzazione delle competenze: “Potrebbe essere ancora spostato di qualche giorno ma sono lieto che venga la Regione con il Presidente e gli Assessori. Ascolteremo ma abbiamo bisogno di fare anche le nostre istanze perché, per la sanità e il trasporto, la nostra provincia prende meno di tutte le altre Asl, pro capite. La Regione dovrà anche delegare le funzioni di gestione ai Comuni e alla Provincia, perché è eccessivamente accentrata”.

Al termine della seduta è stato approvato il bilancio d’esercizio della Riviera Trasporti, al 31 dicembre scorso, con l'astensione del Consigliere di opposizione, Domenico Abbo.