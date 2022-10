Sanremo: la 'My Home' lascia Casa Serena, il Comune pronto a garantire l'assistenza agli anziani ma chiederà i danni

Il Comune di Sanremo è pronto a riprendersi ‘Casa Serena’, dopo la comunicazione della ‘My Home’ che, nelle ore scorse ha scritto a palazzo Bellevue, rappresentando la volontà di recedere unilateralmente il rapporto in essere e interrompere i servizi a Casa Serena dal prossimo 15 novembre.

E’ quanto emerge dalle parole dell’Amministrazione, anche se ufficialmente il Comune sta valutando la situazione, dopo la comunicazione della ‘My Home’ che, alcuni giorni fa non aveva pagato il canone mensile. E’ stato il Segretario generale, Monica Di Marco, a rispondere all’azienda, evidenziando l’escussione del deposito cauzionale, richiedendone la completa reintegrazione entro trenta giorni.

In relazione alla risoluzione unilaterale del rapporto, il Comune di Sanremo ha ravvisato l’ingiustificato motivo: “La ‘My Home’ – è scritto in una nota di palazzo Bellevue – è affidataria di un servizio pubblico a seguito di una aggiudicazione legittima ed efficace. La invitiamo, quindi, a proseguire nella gestione del servizio di pubblica utilità presso Casa Serena”.

Qualora la My Home decidesse, ingiustificatamente, di procedere con l’interruzione del servizio pubblico in essere, l’Amministrazione comunale si vedrebbe costretta a procedere ad ufficiale revoca dell’appalto e segnalazione all’Anac, riservandosi la possibilità di quantificare gli ulteriori danni in tutte le sedi opportune.

In questo contesto, l’Amministrazione comunale ha tenuto stamane diverse riunioni interne per valutare tutte le alternative possibili al fine di garantire la tutela e l’assistenza degli ospiti di Casa Serena.