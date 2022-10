Imperia: presentato il nuovo Piano Urbanistico, il Sindaco Scajola "La città cresce e serve una architettura d'insieme" (Foto e Video)

Una città che cresce, anche dal punto di vista della popolazione, che dialoga meglio con il porto, che migliora la qualità dell’abitare, che accompagna la trasformazione del sistema produttivo, che sviluppa la propria vocazione turistica e che rende più accessibili gli spazi pubblici. È questo il ritratto della ‘nuova’ Imperia che emerge dallo schema del nuovo PUC presentato quest’oggi nella Sala Consiliare di Palazzo Civico.

Il documento programmatico, illustrato nei giorni scorsi ai consiglieri comunali, alle associazioni cittadine, alle categorie produttive e agli ordini professionali, è stato presentato dal sindaco Claudio Scajola, dal vice sindaco Giuseppe Fossati e dai professionisti incaricati, Raffaele Gerometta e Fabio Ceci.



I tecnici hanno esposto la ‘descrizione fondativa’ del PUC, che racchiude le peculiarità, gli squilibri e le potenzialità presenti sul territorio, e hanno definito in modo esplicito gli obiettivi che il piano intende assumere. Quanto presentato recepisce i cambiamenti che l’urbanistica ha vissuto negli ultimi anni. Non più dunque un piano regolatore che si limita a stabilire cosa accade in ciascuna zona, bensì un programma articolato di governo del territorio sul medio-lungo periodo.

La logica progettuale ruota attorno ad alcune parole chiave (minimo consumo del suolo, valorizzazione del paesaggio, attenzione alle fragilità del territorio, rigenerazione urbana delle aree dismesse e mobilità) ed è improntata a semplificare la parte regolamentare e a rendere più forte e stringente la parte strategica, con l’obiettivo di raccogliere le opportunità che emergeranno dal territorio, anche se non puntualmente individuate nel piano.

Il PUC viene dunque pensato più in ottica di prestazione (quali obiettivi permette di raggiungere una determinata azione) che di quantificazione (cosa si permette di fare in una determinata area), ponendo alla base il dialogo tra pubblico e privato, con alcuni paletti stringenti posti dagli obiettivi strategici del piano e dagli strumenti messi a disposizione. Tra questi figurano la perequazione urbanistica, il credito edilizio e la compensazione urbanistica.