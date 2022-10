Ventimiglia: migrante ucciso a coltellate, chiesta perizia psichiatrica per il presunto killer

Ha preso il via stamani in Corte d’Assise a Imperia, Carlo Indellicati presidente con a latere Antonio Romano, il processo a carico di Mohamed Aldel, 36enne del Sudan, accusato di aver ucciso un connazionale di 23 anni sotto il cavalcavia di Roverino a Ventimiglia nel novembre scorso. La vittima è stata uccisa con sette coltellate.



Stando a quanto appurato dall’autopsia, il giovane straniero sarebbe stato colpito prima alla schiena, con due fendenti. Poi, il killer avrebbe inferto altre cinque coltellate al torace. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri su coordinamento del pm Luca Scorza Azzarà. Il 36enne dichiarò agli investigatori che la sua intenzione non era quella di uccidere il connazionale e di non essersi reso conto di aver commesso un atto così grave. Anche davanti al gip il sudanese riferì che la vittima gli aveva rubato il cellulare.



Stamani si è tenuta la prima udienza e l’avvocato dell’imputato, Stefania Abbagnano, ha prodotto una relazione psichiatrica eseguita dal dott. Ravera dell'Asl 1. La Corte si è riservata sul disporre una perizia di un altro professionista o all’esito della testimonianza del medico Ravera o prima del suo esame in aula. Per la difesa, la perizia psichiatrica sull’imputato è un atto "doveroso" in quanto sono emersi a carico dell’imputato "aspetti patologici che vanno approfonditi". Il processo è stato aggiornato al 2 novembre quando in aula sfileranno i testi dell’accusa.