Mobilitazione di soccorsi in serata a Sanremo in corso Guglielmo Marconi per un motociclista.

Sul posto sono giunti l'ambulanza della Croce Rossa di Sanremo, l'ambulanza della Croce Verde Intemelia e l'automedica Alfa2 che hanno trattato sul posto il ferito, un 64enne, e lo hanno poi trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Sanremo.

Allertata anche la polizia locale per dirigere il traffico.