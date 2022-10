Ventimiglia: ripulita la zona di largo Pertini, ma è sempre difficile il lavoro degli operai della Teknoservice

E’ stata pulita e lavata accuratamente la zona attigua alla pensilina in largo Pertini a Ventimiglia, oggetto della protesta di alcuni genitori della scuola francese, che ci hanno scritto (QUI) per denunciare il continuo stato di degrado, vicino al cortile dove i bambini giocano.

Gli operai della Teknoservice sono impegnati ogni giorno nella pulizia della zona, anche se è difficile il loro lavoro visto che, all’ora in cui intervengono i migranti dormono. Effettivamente nella notte tra martedì e ieri la situazione era peggiore del solito.

Gli operai, una volta andati via i migranti, hanno pulito ma, anche stanotte alcuni hanno utilizzato le panchine per dormire. “Non è facile intervenire – evidenziano dall’azienda – e ringraziamo per la segnalazione, ma eravamo già pronti per ottemperare alla pulizia. Purtroppo è difficile riuscire a lavorare quando sono presenti i migranti, visto che saremmo sempre costretti a svegliarli anche se successivamente non sappiamo dove poi vanno”.

Si tratta di un problema annoso per la città di confine che, in assenza di un campo di accoglienza si trova ogni giorno (e notte) alle prese con i migranti in molte zone della città.