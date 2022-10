Imperia: domani davanti al tribunale la manifestazione di protesta per la morte del giovane Moussa Balde

“Domani saremo davanti al tribunale per dire che Moussa e la sua famiglia non sono soli, che a Ventimiglia c’è stato un pestaggio razzista e che il suicidio di Moussa è un omicidio di Stato”. Intervengono in questo modo dall’associazione ‘Garabombo’, che domani manifesterà davanti al tribunale di Imperia.

Alle 9, infatti, si terrà la prima udienza che vede come imputati i tre italiani che, il 9 maggio 2021 a Ventimiglia aggredirono Moussa Balde con calci, pugni, tubi di plastica e una spranga. L’accusa per loro è di lesioni aggravate dall’uso di corpi contundenti.

Sempre domani, alle 19, si svolgerà alla ‘Talpa e l’Orologio’ di Imperia, la presentazione di 0Corpi in attesa di espulsione’ con Giacomo. “Il giorno in cui si apre il processo – evidenziano gli organizzatori - rimane comunque un giorno triste e ricorda ad ogni persona le conseguenze di quella aggressione, essere recluso nel CPR di Torino dove poco tempo dopo si è tolto la vita. Non sappiamo esattamente se sia meglio un carcere o un CPR, ma sappiamo che condividono la stessa pratica di privazione della libertà, con la differenza che per essere detenuti nel secondo non bisogna avere commesso un reato, vi si viene rinchiusi su base razziale, bastano l'assenza dei documenti ed il titolo ormai diffussimo di clandestino”.

“In questa giornata parlare dei CPR ha un senso ancora più particolare e lo faremo con Giacomo Mattiello che presenterà il libro scritto a più mani (Francesca Esposito, Emilio Caja) Corpi reclusi in attesa di espulsione. Un testo in cui si raccolgono e si analizzano le storie di chi, purtroppo, ha vissuto i CPR e li ha vissuti in particolare nel periodo della pandemia, sindemia, che ha ampliato ancora di più le disuguaglianze razziali, di genere, di classe e di cittadinanza, sconfessando lo scenario iniziale per cui ‘di fronte al virus siamo tutti uguali’. Nel questo libro si analizza una situazione di abbandono trasversale ai diversi contesti nazionali, negligenze e abusi da parte di attori istituzionali e attori privati che lavorano nel sistema CPR, ma ci sono anche contributi di dissenso, resistenze di ogni tipo, a dare voce a tutti quei tentativi e quelle richieste di libertà che ogni giorno non vengono né raccontate, né considerate se non dal mondo dell'attivismo e della solidarietà”.