Sanremo: fermate dell’autobus sponsorizzate, un anno dopo graffiti e scritte dei soliti vandali (Foto)

Guardando le fermate dell’autobus sponsorizzate in centro Sanremo viene da pensare che ancora una volta, una bella iniziativa si sia scontrata con l’inciviltà di pochi. Appena un anno fa veniva inaugurata la pensilina di corso Orazio Raimondo allestita come se fosse un piccolo angolo di teatro e con l’occasione era stato presentato anche il calendario dell’Orchestra Sinfonica.

Una buona idea, seguita a stretto giro dalle due fermate dedicate ad Area Sanremo 2021, in corso Garibaldi. Una cerimonia in grande stile con vip e tanto pubblico. Un bel ricordo. Dopo 365 giorni, le strutture si presentano in buono stato. Peccato per chi ha pensato di rovinarle con scritte e graffiti. Una di queste viene anche usata saltuariamente come parcheggio per gli scooter.