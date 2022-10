Scuola di Pace al fianco di Emergency per sostenere l'ospedale a Kabul

L’iniziativa solidale pro “Emergency” di domenica proposta da Scuola di Pace, ha riscosso un grande successo.

Il ristorante “A Marea” di Romolo Giordano ha realizzato 150 porzioni di riso birami con pollo per sostenere e finanziare l’ospedale di “Emergecy” a Kabul: il ricavato della vendita verrà consegnato alla moglie di Gino Strada, Simonetta Gola, in occasione della sua presenza a Ventimiglia alle ore 15.30 al Salone del Chiostro di Sant’Agostino.

Nella stessa iniziativa sarà consegnato, in memoria di Gino Strada, il premio Testimone di Pace del valore di 5 mila euro.