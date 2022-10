Servizio di scuolabus a Sanremo ancora fermo, Lombardi (FdI): "L'Amministrazione deve intervenire subito!"

Il Consigliere comunale di Fratelli d’Italia Luca Lombardi interviene sulla diatriba scoppiata tra il Comune di Sanremo e la ditta Fratarcangeli Cocco riguardo il servizio di scuolabus e sui preoccupanti risvolti che questa situazione sta assumendo.

«Quest’anno per la prima volta dopo molti anni il servizio di scuolabus del Comune di Sanremo non è stato affidato alla ditta Riviera Trasporti ma ad una ditta di Frosinone, la “Fratarcangeli Cocco” che si è aggiudicata la gara d’appalto con bando indetto dalla Regione Liguria.

Purtroppo, come tutti sappiamo anche dalle notizie apparse sui vari quotidiani, on line e cartacei, l’azienda laziale alcuni giorni prima dell’avvio del servizio per l’anno scolastico 2022 -2023 ha comunicato al Comune che, per problemi di reclutamento del personale sufficiente e per questioni economiche di rimunerazione in base ai chilometri, come indicato nel Piano comunale del trasporto, non poteva partire dal 26 settembre, data prevista dal bando, ma anzi chiedeva di rivedere l’importo corrisposto e di posticipare la data.

Non voglio scendere nei dettagli della diatriba – continua il Consigliere Lombardi – tra Comune e ditta Fratarcangeli Cocco, anche perché ad oggi non è stato possibile sapere se corrisponde al vero quanto dichiarato dalla ditta in questione che i chilometri di percorrenza, così come il corrispettivo pagato, siano stati ridotti di circa tre quarti rispetto a quelli programmati nel Piano di Trasporti, e che a parità di automezzi e personale alla precedente ditta gestore del servizio, la Riviera Trasporti, fossero stati corrisposti circa 500.000 €, esattamente un quarto di quello che verrebbe loro assegnato. Quello che mi preme sottolineare è che ci troviamo di fronte ad una situazione molto grave che mette in grossissima difficoltà tante famiglie ed, in particolare, quelle che per accompagnare i propri figli a scuola non possono fare affidamento su nonni, parenti o amici e devono fare i salti mortali per organizzarsi. Per questo – conclude Lombardi - come capogruppo di Fratelli d’Italia, facendo mie le preoccupazioni e le lamentele della tante famiglie coinvolte, chiedo, e mi auguro, che l’Amministrazione Biancheri intervenga urgentemente per trovare una soluzione a questo grave disservizio, garantendo quanto prima l’avvio dell’attività di trasporto scuolabus, oggigiorno ancor più fondamentale proprio perché nella maggior parte dei nuclei familiari entrambi i genitori lavorano e non hanno modo o tempo di accompagnare i figli a scuola».