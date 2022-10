Molini di Triora: inaugurata ieri ad Agaggio la targa in ricordo di Marco Lanteri e Maurizio Moraldo

Si è svolta ieri pomeriggio (9 ottobre) in frazione Agaggio, del Comune di Molini di Triora, l’inaugurazione della targa in ricordo di Lanteri Marco e Moraldo Maurizio deceduti il 5 ottobre 2020 in località Fontana Bianca nel territorio del Comune di Ceriana, lungo la strada provinciale che collega Baiardo alla frazione Vignai e alla Valle Argentina, per causa di un incidente sul lavoro durante l’opera di ripristino dei danni dovuti all’alluvione del 2 e 3 ottobre 2020.

"La cerimonia del secondo anniversario - spiega il Presidente del Consiglio Comunale Gianluca Ozenda - è coincisa anche con la giornata nazionale delle vittime del lavoro, ha visto la presenza di un folto gruppo di concittadini e amici delle due vittime e di numerose autorità militari e civili (tra cui i Sindaci di Molini di Triora, Ceriana e Triora). A scoprire la targa i fratelli delle due vittime, la cerimonia è stata officiata da Mons. Antonio Arnaldi Vicario Generale della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo, con il discorso di ricordo tenuto dal Sindaco del Comune di Molini di Triora Avv. Manuela Sasso.

Il luogo scelto è stato nei pressi dell’antico ponte del Nüsco recentemente restaurato, luogo particolarmente significativo nel ricordo dei cari scomparsi".