CNA Imperia e FORTEC organizzano un incontro formativo sulla “sicurezza dei veicoli ibridi ed elettrici” dedicato alle forze dell’ordine

Martedì 11 ottobre alle 10 presso la Sala Multimediale della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” a Imperia, in via Schiva 29, si terrà l’incontro formativo “La sicurezza dei veicoli ibridi ed elettrici” organizzato da CNA Imperia e FORTEC esclusivamente per le forze dell’ordine.

CNA Imperia (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola impresa) e FORTEC S.r.l.s., azienda di formazione e forniture tecnologiche operante nel settore automotive associata a CNA, vogliono mettere a disposizione le proprie risorse e le professionalità specialistiche per questo primo corso di 2 ore, completamente gratuito, dedicato esclusivamente alle forze dell’ordine e alle forze di soccorso al fine di fornire le conoscenze di base atte a poter operare in totale sicurezza.

“Ormai in molti paesi europei le immatricolazioni di veicoli elettrificati celebrano aumenti a doppia cifra, anche se l’Italia rappresenta il fanalino di coda, non si può far finta di niente e non considerare il fenomeno del cambiamento in corso. La mobilità ibrida ed elettrica rappresenta oggi una realtà sempre più diffusa, un mercato in continua espansione che può rappresentare una buona opportunità di lavoro per le nostre imprese del settore autoriparazione” - fa sapere Luciano Vazzano di Cna Imperia - “Le continue innovazioni tecnologiche e normative ci obbligano però ad elevare le competenze di chi opera quotidianamente su questi mezzi al fine di garantire la sicurezza nel lavoro svolto. La transizione ecologica di cui si sente parlare quotidianamente prevede anche il passaggio dai tradizionali veicoli con motore a combustione interna (endotermico) ai più moderni HEV (Hybrid Electric Vehicle) veicoli ibridi e BEV (Battery Electric Vehicle) veicoli elettrici”.

“L’approccio alle nuove tecnologie è differente rispetto a quanto visto finora ed il rischio elettrico è un fattore a cui prestare particolare attenzione a causa delle alte tensioni di alimentazione che si attestano a centinaia di volt, per cui qualsiasi lavoro o soccorso eseguito su di un veicolo deve essere fatto da persone che abbiano avuto una formazione professionale adeguata. Gli operatori e tutti coloro possano venire in contatto con il veicolo elettrico, per poter operare nelle loro mansioni quotidiane hanno necessità di conoscere i rischi a cui vengono esposti. Per questa motivazione CNA Imperia e FORTEC S.r.l.s. vogliono mettere a disposizione le proprie risorse e le professionalità specialistiche per questo primo corso di 2 ore” - dichiara - “CNA Imperia, oltre alla rappresentanza sindacale, è particolarmente attiva nella formazione alle imprese, è molto sensibile e consapevole dell’importante ruolo che ha nell’informare tutti in generale sui potenziali pericoli e sulle misure più adatte per prevenire gli infortuni professionali e i rischi per la salute e, in particolare, in questo caso a chi interviene sui sistemi ad alta tensione di veicoli ibridi ed elettrici”.

Il programma del corso:

- Identificazione di un veicolo ibrido o elettrico

- Tipologie di veicoli ibridi

- Micro Hybrid

- Mild Hybrid

- Full Hybrid

- Full Hybrid Plug-In

- Architettura di un veicolo ibrido

- Architettura di un veicolo elettrico

- Rischi elettrici per l’operatore

- Varie ed eventuali

- Dibattito finale

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.