Alla foce del Torrente Argentina iniziate le operazioni di bonifica da eventuali bombe nascoste

Alla foce del torrente Argentina proseguono senza sosta i lavori di controllo per verificare l'eventuale presenza di altre bombe sotterrate. Un'attività da 180mila euro, in capo al Comune di Riva Ligure che diventa propedeutico in vista dell'intervento di messa in sicurezza del tratto focivo del corso d'acqua, da parte di Regione Liguria.

L'intervento degli escavatori iniziato in questi giorni permetterà da un lato di smuovere il letto dell'Argentina, rimuovendo pietre e detriti e dall'altro consentirà di verificare in modo preventivo che non ci siano ulteriori ordigni. La preoccupazione di Riva Ligure e Taggia è che nel letto del torrente si possano nascondere ulteriori residuati bellici della Seconda Guerra Mondiale, come la bomba da 1000 libbre trovata il 22 aprile durante dei lavori e rimossa a maggio, nel bomba day, con l'intervento dell'Esercito. La bomba trovata quest'anno è stata solo l'ultima in ordine cronologico visto che nel corso degli anni non sono mancati ritrovamenti analoghi. Uno simile, risalente ad appena una decina di anni fa.