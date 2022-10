Esigenza di sicurezza nel territorio: la positiva esperienza di poliziotti e carabinieri di quartiere a Sanremo

Il report annuale del “Sole 24 Ore” ha mostrato come la provincia di Imperia sia tra le 106 province italiane con il maggior numero di reati denunciati. Il territorio imperiese è al sesto posto della graduatoria generale nazionale e al quinto posto per i furti in esercizi commerciali, con 350 denunce di questo tipo nell’arco di un anno. Un dato che mostra come la sicurezza sia sempre fra le esigenze principali del territorio, soprattutto in un centro popoloso come quello di Sanremo.

Sottolinea il presidente di Confcommercio Sanremo Andrea Di Baldassarre: “Per quanto riguarda la sicurezza nel nostro centro cittadino, abbiamo una certezza e un punto di riferimento rappresentato dai poliziotti e dai carabinieri di quartiere. Sono figure che danno tranquillità ai cittadini, ai turisti e anche agli esercenti e agli imprenditori, con i quali si è creato un rapporto di stretta collaborazione basato sulla reciproca fiducia. Iniziative come queste vanno sostenute e incrementate, proprio per rispondere all’esigenza di sicurezza dei territori”.