Ventimiglia: giovedì prossimo alla Biblioteca Civica Aprosiana Marino Magliani presenta 'Peninsulario'

Giovedì prossimo alle 16, alla Biblioteca Civica Aprosiana sede di Ventimiglia Alta, appuntamento con lo scrittore Marino Magliani, già protagonista della stagione letteraria 2022 con il suo romanzo ‘Il cannocchiale del tenente Dumont’ finalista al Premio Strega 2022, che presenterà il suo nuovo libro 'Peninsulario'.

A dialogare con l’autore sarà la critica letteraria Elisa Veronesi. Un appuntamento da non perdere nel cuore di Ventimiglia con uno scrittore del nostro Ponente.

Nella raccolta di racconti Peninsulario, Marino Magliani ricerca un percorso emozionale oltre che geografico, attraverso una narrazione a tratti ironica a tratti visionaria, che ricorda quella di certi racconti di Calvino. Queste storie sono ambientate perlopiù nella Liguria pietrosa e severa dell'entroterra, e i protagonisti non sono mai i turisti estivi o di un weekend, bensì coloro che rimangono in ogni stagione, che vivono di solitudini a volte, spesso di nostalgie, ma soprattutto di ossessioni. C'è un sapore amarognolo in ognuno di questi cinque racconti, come se il ricordo, e il ritornare a ragionare sul passato, non dia buoni frutti, e l'atmosfera sfaccendata e un po' deludente che pervade le storie sia all'origine di quell'essere altrove proprio dello scrittore di frontiera.

Marino Magliani è autore di numerosi libri tra cui ricordiamo: Quella notte a Dolcedo (Longanesi 2008), L’esilio dei moscerini danzanti giapponesi (Exòrma 2017) e Prima che te lo dicano altri (Chiarelettere 2018). Al romanzo Il cannocchiale del tenente Dumont ha lavorato per vent’anni.