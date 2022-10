Sanremo: parcheggio stazione ferroviaria, un lettore chiede "Quando sarà finalmente riaperto?"

Un nostro lettore, Ivano Mancini, ci ha scritto per chiedere notizie sulla riapertura del parcheggio alla stazione ferroviaria di corso Cavallotti, chiuso da aprile:

“L’ultimo vostro articolo in merito informava che dopo ispezioni tecniche avrebbe riaperto a fine settembre ma, frequentando la stazione, noto che purtroppo niente fa pensare a una imminente riapertura. Quello che purtroppo mi sento di dire è che questo parcheggio è di molta utilità per i turisti e i residenti e inoltre un bel biglietto da visita dagli utenti che arrivano in città da Imperia (è il primo park che incontrano). Il ritardo della riapertura sarà la solita burocrazia o saranno problematiche tecniche reali? A noi privati cittadini non è dato a sapersi”.