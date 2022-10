Sanremo: l’Atelier de la Danse apre all’insegna della grande danza internazionale con lo stage di Nicola Forlani

A poco più di un mese dall’apertura l’Atelier de la Danse di corso Matuzia 21 dà il benvenuto al suo primo ospite. Sabato 5 novembre è in programma il primo stage di danza ‘modern’ con Nicola Forlani, docente delle accademie MoveOn e Aida di Milano.



Nato a Bergamo, dopo la maturità classica Nicola Forlani nel 2010 si diploma all’accademia MAS di Milano, si perfeziona a Roma presso lo Ials e a New York presso il Broadway Dance Centre. In quegli anni i suoi interessi spaziano anche con curiosità nell’attività registica con Corrado D’Elia presso Teatri Possibili, Accademia Zeronove e Il Faro Teatrale. Continua ad occuparsi di teatro per diverse produzioni che lo porteranno a calcare numerosi palcoscenici in Italia, Regno Unito, Svizzera, Belgio, Turchia, in spettacoli di danza contemporanea, musical e teatro-danza in veste sia di interprete che di coreografo. Spazia anche in ambiti anche più commerciali lavorando come ballerino per promotion e spot pubblicitari (Lancetti, Pantene, Diesel, MtvMobile, Kenzo), e in televisione presso La7 e MTV.

Approda presto anche al mondo dell’insegnamento, tiene stage e laboratori coreografici in tutta Italia. Nel 2016 viaggia in India per approfondire i suoi studi di Hata Yoga, disciplina che ritiene fondamentale nel suo metodo di studio di conoscenza del corpo e dello spazio. Dal 2017 è docente di Modern presso l’accademia professionale MoveOn di Milano nel percorso PerformingAcademy. È responsabile del dipartimento Modern e Contemporaneo presso Accademia Arte Bergamo con la direzione artistica di Maria Pina Sardo e dal 2021 ottiene la cattedra di Danza e movimento scenico nella scuola dell’obbligo al Liceo Scienze Umane con curvatura Arti della Spettacolo di TuaScuola. È docente di Modern presso il Centro Formazione Aida di Milano.



“Partecipare ad uno stage permette di approfondire lo studio della danza, di confrontarsi con docenti di altissimo livello, in grado di mostrare tecniche e approcci differenti - dichiara Ilenia Conti, titolare de l’Atelier de la Danse - è un grande momento di crescita personale ed artistica, fondamentale per il percorso di accrescimento degli allievi, i quali hanno la possibilità di apprendere nuovi passi e nuove correzioni. Ho deciso di omaggiare gran parte del costo dello stage alle ballerine della nostra scuola come ringraziamento per l’affetto che mi hanno dimostrato e come stimolo al miglioramento che vorrei diventasse un tratto distintivo della nostra scuola di danza”.