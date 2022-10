Misterioso intervento, questa sera verso le 20, per i Vigili del Fuoco di Sanremo. I pompieri sono stati chiamati per la verifica di un camion dove, all’interno non c’era nessuno.

Il mezzo era parcheggiato in una piazzola all’altezza di Sanremo, in direzione Genova. All’arrivo i Vigili del Fuoco non hanno trovato nessuno e ora la Polizia Stradale è alla ricerca del proprietario.