Prolungata fino alle 24 l’allerta gialla per temporali sul Centro-Levante, qualche precipitazione anche nel ponente

L’Arpal ha prolungato lo stato di allerta ‘giallo’ per le zone del Centro-Levante della Liguria fino alla mezzanotte mentre per l’imperiese la situazione rimane tranquilla, anche se qualche precipitazione potrà verificarsi.

Un susseguirsi di intense strutture temporalesche ha infatti interessato, nella notte il centro della regione, dapprima sul versante padano e poi sulla zona costiera, portando precipitazioni forti, localmente molto forti, associate ad intensa attività elettrica, grandinate e con cumulate puntualmente anche molto elevate.

Una prima struttura ha interessato la valle Scrivia con Busalla che ha segnato 81 millimetri in un’ora e 164.8 millimetri in 3 ore; successivamente rovesci e temporali hanno interessato la zona dell’alta Val Polcevera con Mignanego che ha segnato 69 millimetri in un’ora e 119.4 in 3 ore. I temporali si sono, poi, spostati verso la città di Genova con cumulate orarie massime di 51 millimetri, a Monte Pennello, alle spalle del Ponente del capoluogo, 26 a Pontedecimo, 25 a Fiumara. Le precipitazioni hanno provocato innalzamenti dei livelli idrometrici contenuti, comunque, bel al di sotto dei livelli di guardia.

In mattinata, poi, una struttura temporalesca si è sviluppata a Levante con celle in formazione dal mare verso terra: intensità moderata a Bargone (Casarza Ligure, Genova) con 23.6 millimetri in un’ora, Sestri Levante con 16.1 millimetri in un’ora.

Permane instabilità un po’ su tutta la regione e, tra il pomeriggio e la serata, saranno ancora possibili temporali forti in particolare sul centro Levante. Nel pomeriggio non si escludono locali fenomeni forti anche sulle nostre zone. La probabilità di temporali è bassa ma permarrà fino a domattina. Sotto le previsioni.

OGGI: il transito di una perturbazione determina condizioni di instabilità con rovesci o temporali sparsi con alta probabilità di fenomeni forti sulle zone BCE, bassa su AD. Venti meridionali fino a moderati in attenuazione. Mare molto mosso in calo da Ponente.

DOMANI: fino alle prime ore della notte bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione.

DOMENICA: nulla da segnalare