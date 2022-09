Ventimiglia: festa per la vittoria legale contro il Comune, Fratellanza Islamica dona somma alla Comunità di Sant’Egidio

Fratellanza Islamica di Ventimiglia ha donato 1.132 euro a favore dei ragazzi disabili seguiti dalla Comunità di Sant’Egidio in Ucraina. La somma è stata messa insieme grazie alle donazioni delle persone che hanno comprato le porzioni di cous cous preparate per festeggiare la sentenza del Consiglio di Stato di agosto.



Il centro culturale "Fratellanza Islamica" di Ventimiglia da tempo portava avanti una battaglia legale contro il Comune per riuscire a mantenere la sede in via Aprosio, in centro città a pochi passi dal Commissariato di Polizia. Secondo quanto emerse ad agosto, il Comune aveva fornito una interpretazione troppo restrittiva sulle norme per i centri religiosi.



Per festeggiare il risultato il Centro Culturale ha organizzato una festa con la partecipazione di numerose persone. Sono state vendute 140 porzioni e gli organizzatori hanno donato ulteriori 80 porzioni alle persone migranti. Questi due gesti dimostrano ancora una volta che la solidarietà verso i deboli è il collante che unisce le diverse culture e religioni nel nome di una giustizia sociale nel nostro territorio.