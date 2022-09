Il Lions Club Ventimiglia organizza i suoi service per la comunità

La recente assemblea di apertura del Lions Club Ventimiglia, nella quale sono stati definiti anche i ruoli operativi di tutti i soci per l’anno sociale 2022/2023, ha messo in programma tutta la serie di service consolidati nel tempo, ma anche proposte nuove che possano portare visibilità ed apprezzamento per le iniziative a scopo sociale e di conseguenza permettano di reperire fondi destinati alle necessità della comunità intemelia.

La presidente Liria Aprosio intende dare nuovo impulso ai legami internazionali con i club viciniori per organizzare insieme ai colleghi francesi iniziative ad ampio respiro. Ma, supportata dal consiglio direttivo, vuole ampliare la collaborazione con i club della zona onde evitare frammentazioni, sovrapposizioni di iniziative, contando sull’aiuto del presidente di zona Giorgio Marenco.

Buoni libro e raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà, screening sanitari per il pubblico, controllo dell'ambliopia per i bimbi di 4 anni, progetto Martina per la prevenzione oncologica degli adolescenti, rispetto dell’ambiente saranno affiancati da iniziative culturali e sociali, come il Poster per la Pace, un convegno sugli alberi monumentali, la Festa degli Alberi con i gemelli di Mentone, la valorizzazione delle fortificazioni di Ventimiglia e degli altri suoi tesori, la corsa Infinite Ventimiglia ed altre idee che matureranno con il tempo. I proventi di alcuni service saranno destinati all’acquisto di un cane-guida per un non vedente.

Il consiglio direttivo è composto da Gianni Rebaudo (segretario), Senia Seno (cerimoniera), Marco Prestileo (tesoriere), “ma tutti i presidenti di settore sono soci esperti ed affidabili che garantiscono una positiva riuscita dei compiti loro assegnati” dichiarano dai Lions di Ventimiglia.