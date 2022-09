Aggressione al Sottosegretario Costa, la solidarietà di Marco Scajola, candidato capolista al Senato nella lista Noi Moderati

Marco Scajola, candidato capolista al Senato nella lista Noi Moderati, esprime solidarietà al Sottosegretario Andrea Costa, per l’aggressione subita ieri sera a Sanremo in Piazza Bresca, da parte di un gruppo di no vax. “Sono venuto a conoscenza dell’episodio avvenuto ieri sera in Piazza Bresca. La violenza è da condannare senza se e senza ma”, afferma Marco Scajola, che conclude: ”Si possono avere posizioni ed idee contrapposte, ma non si deve mai oltrepassare la linea della civiltà e del rispetto verso l’altro, la mia vicinanza e solidarietà al collega Andrea Costa”.