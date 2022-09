Un box adibito a ricovero attrezzi ha preso fuoco, per cause ancora in via d’accertamento, questa notte in via Isola Inferiore a Sanremo, sotto il ponte dell’autostrada.

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona che hanno visto i bagliori dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, che hanno spento le fiamme.

I danni hanno riguardato solo il magazzino e, fortunatamente, il rogo è stato circoscritto.

(Foto di Tonino Bonomo)