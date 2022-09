Marketing digitale vs marketing tradizionale: quale scegliere?

Oggi il marketing digitale rappresenta una realtà consolidata, sia per le piccole imprese che per le grandi aziende, oltre che per i freelance. Di contro, va comunque specificato che un piano di marketing dovrebbe comunque comprendere anche delle strategie offline. Oggi vedremo dunque quale strada intraprendere per la promozione della propria attività, valutando i vantaggi di entrambe le opzioni, ovvero il marketing online e la pubblicità "fisica".

I vantaggi del marketing digitale

I vantaggi del marketing digitale sono molteplici e riguardano vari aspetti, sia direttamente che indirettamente legati al business. Innanzitutto, va sottolineato che le strategie online consentono di intrattenere un rapporto diretto con l'utente, che da semplice cliente può trasformarsi in un vero e proprio "fan" del brand, tramite canali come i social. In secondo luogo, grazie al web marketing è possibile raggiungere un target molto ampio, anche straniero, facendo conoscere il nome dell'azienda in tutto il mondo in poco tempo.

Inoltre, il marketing digitale permette di ottimizzare i propri investimenti, ottenendo un ritorno economico spesso inarrivabile con il marketing fisico. Naturalmente, per poter ottenere questi risultati, non è il caso di dedicarsi al fai da te. Infatti, è necessario rivolgersi ad una web agency, come Ediscom ad esempio, esperta in soluzioni come la lead generation, il branding e il drive to store. Infine, il marketing online può contare su una serie di tools molto precisi per la misurazione dei dati, così da capire se si stanno ottenendo i risultati voluti, ed eventualmente correggere in corsa le proprie strategie.

I vantaggi del marketing tradizionale

Il marketing fisico presenta alcuni vantaggi da non sottovalutare. Innanzitutto, è bene specificare che alcuni prodotti o servizi è meglio promuoverli offline, sebbene il digital abbia oramai conquistato anche il mercato del local. Per certe attività, come nel caso di quelle legate alla ristorazione, il marketing tradizionale ricopre ancora oggi un ruolo fondamentale, dato che si parla di settori legati ad una forte percezione sensoriale. Inoltre, il marketing tradizionale permette di raggiungere certi target che non hanno una grande confidenza con il digitale, come le persone in terza età.

Infine, ancora oggi alcune tecniche di marketing fisico (come la pubblicità diretta per corrispondenza) permettono di raggiungere una specifica fetta di pubblico senza errore. Anche la promozione porta a porta continua a raccogliere risultati importanti, sebbene sia aumentata la diffidenza.

Le strategie multicanale

Sebbene il marketing digitale rappresenti uno strumento prezioso, oggi addirittura fondamentale, non è ancora destinato a rimpiazzare del tutto le altre forme promozionali. Un buon piano di marketing, non a caso, dovrebbe comunque includere strategie sia online sia offline. Ad esempio, se si gestisce una piccola impresa, ci si può focalizzare su strumenti come i social media e su strategie come l'ottimizzazione dei contenuti e del sito per i motori di ricerca come Google.

Allo stesso tempo, è importante dedicarsi ad attività tradizionali come la distribuzione dei volantini, la cartellonistica, e le pubblicità in tv o alla radio. Il segreto per una strategia di successo, dunque, è mixare entrambi i canali, sia il fisico sia il digitale.