Ricette fresche e pratiche per il pranzo in spiaggia

Il mese di agosto rappresenta il cuore dell'estate e per moltissime persone il momento ideale per godersi lunghe e rilassanti giornate di sole lungo la Riviera ligure. Quando ci si trova in spiaggia, la voglia di rimanere a prendere il sole o di fare un tuffo rinfrescante supera qualunque desiderio di cimentarsi in cucine impegnative o di appesantirsi durante le ore più calde. Organizzare un pranzo al sacco che sia sapido, leggero e facile da trasportare nella borsa termica diventa quindi una vera e propria arte quotidiana. L'obiettivo principale è selezionare pietanze capaci di conservarsi perfettamente a lungo, facili da mangiare anche sotto l'ombrellone e realizzate con ingredienti capaci di donare un'immediata sensazione di freschezza senza sacrificare il gusto.

Trofie fredde al pesto alla genovese con patate e fagiolini

Per aprire questa selezione di idee perfette per la spiaggia, la tradizione ligure ci offre uno spunto insostituibile riadattato in chiave estiva. Le trofie, formato di pasta tipico e amato in tutto il territorio, si prestano benissimo a essere gustate anche a temperatura ambiente. Condite comodamente con un pratico pesto alla genovese pronto, acquistato al supermercato per velocizzare i tempi di preparazione, acquisiscono una cremosità avvolgente e un profumo inconfondibile. Per arricchire il piatto mantenendo la ricetta classica, basta unire dei cubetti di patate lesse e dei fagiolini sbollentati e lasciati raffreddare. Questa combinazione di ingredienti crea un primo piatto sostanzioso ma leggero, che non rischia di deteriorarsi al calore ed è perfetto da gustare tra un tuffo e l'altro.

Insalata di riso venere con gamberetti e zucchine

Un'altra proposta fresca e di grande impatto visivo per la schiscetta da spiaggia è l'insalata di riso venere. Questo riso dal caratteristico colore scuro possiede un aroma tostato unico e una consistenza che resta sempre perfettamente al dente, qualità fondamentale per le pietanze da consumare all'aperto. Dopo aver lessato il riso e averlo fatto raffreddare completamente, è possibile condirlo con dei gamberetti sbollentati per pochissimi minuti e delle zucchine crude tagliate a julienne sottili. Un tocco di scorza di limone grattugiata e un filo d'olio extravergine d'oliva donano una sferzata di energia e freschezza eccezionale a questa preparazione, rendendola un'alternativa raffinata e nutriente ma estremamente semplice da consumare in riva al mare.

Wrap di grano saraceno con tacchino e caprino

Se la priorità è la praticità assoluta e si desidera evitare l'uso delle posate durante la pausa pranzo sotto l'ombrellone, i rotoli di piadina o i wrap rappresentano la scelta vincente. Utilizzando una sfoglia morbida a base di grano saraceno, si può creare un involucro saporito da farcire con fettine sottili di fesa di tacchino e un velo di formaggio caprino fresco spalmato delicatamente. L'aggiunta di qualche foglia di rucola fresca regala una nota piacevolmente amarognola e croccante che bilancia la morbidezza del ripieno. Una volta arrotolato strettamente nella carta stagnola o pellicola, il wrap si conserva perfettamente al fresco e può essere gustato comodamente con le mani senza rischiare di sporcarsi.

Insalata di farro con pomodorini, feta e olive

I cereali in chicco continuano a dominare le preferenze di chi ama mangiare bene anche quando si trova in spiaggia. Il farro, in particolare, garantisce una tenuta di cottura straordinaria e non rischia mai di diventare molle o sgradevole dopo qualche ora passata nella borsa termica. Per una versione veloce e tipicamente mediterranea, è sufficiente mescolare il farro freddo con abbondanti pomodorini ciliegino tagliati a metà, cubetti di feta greca e olive nere snocciolate. Un pizzico di origano essiccato e un giro d'olio buono legano tutti gli elementi, dando vita a un piatto unico completo, ricco di idratazione e ideale per reintegrare i sali minerali persi con il calore estivo.

Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.