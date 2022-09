Sanremo: lite tra due uomini, spunta spray al peperoncino e vigile urbano finisce in pronto soccorso

Violenta lite nel pomeriggio a Sanremo. Stando una prima ricostruzione due uomini, un italiano e uno straniero, si sono picchiati per futili motivi. Durante le fasi più concitate, qualcuno ha usato uno spray al peperoncino causando anche dei problemi ad un agente della Polizia Locale intervenuto per sedare la lite. Il vigile è stato portato in pronto soccorso per le cure del caso.

Sul posto sono arrivate rapidamente due pattuglie della Municipale e dei Carabinieri. I due litiganti sono stati separati dagli agenti e ascoltati per determinare con precisione la dinamica, come accade spesso in questi casi i due coinvolti potrebbero procedere con una querela di parte.